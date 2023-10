Lotta allo spreco delle risorse. Appuntamento in Comune con l’onorevole Gadda

SANSEPOLCRO

Analizzare la situazione sulla lotta allo spreco delle risorse alimentari e industriali, è l’obiettivo dell’incontro, che si terrà questo pomeriggio alle 18 nella sala del consiglio comunale di Sansepolcro, organizzato da Italia Viva Valtiberina.

L’incontro, dal titolo "Lotta allo spreco, esperienze e nuove opportunità", avrà come relatrice l’onorevole Maria Chiara Gadda, la deputata promotrice della Legge 166 del 19 agosto 2016 che regola le "Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi". Ci saranno anche contributi da parte del terzo settore attivo sul tema e di esperienze di recupero di materie prime nella produzione industriale.

In questo senso, la legge Gadda sulle donazioni degli alimenti invenduti con misure di semplificazione, armonizzazione e incentivazione è certamente un punto di riferimento importante.

Ma soprattutto, stabilisce la priorità del recupero di cibo da donare alle persone più povere del nostro Paese.

La legge inoltre è stata recentemente estesa nella sua applicazione a un paniere molto più ampio di beni oltre ad alimenti e farmaci e, nonostante siano passati ormai alcuni anni dalla sua promulgazione, è sempre bene farne conoscere le opportunità. Tra queste, la leva fiscale che può essere utilizzata per guidare e premiare comportamenti virtuosi di imprese e cittadini, come avviene nel caso delle donazioni per solidarietà sociale. Tra i temi trattati nella legge Gadda c’è poi l’attualissima questione delle date di scadenza.

C.R.