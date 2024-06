Loro Ciuffenna. Il neo sindaco Rossi. “Il nostro è un progetto civico che durerà cinque anni”

Arezzo, 19 giugno 2024 – Tra pochi giorni ci sarà l'insediamento del consiglio comunale di Loro Ciuffenna. La vinto Andrea Rossi che in queste ore, con la lista civica Voltiamo Pagina", ha voluto fare alcune puntualizzazioni, ricordando che l'elezione è avvenuta in una manifestazione di democrazia, che ha raggiunto il più alto tasso di affluenza della vallata. "Nonostante le numerose provocazioni ricevute, soprattutto su piattaforme social, la lista ha scelto di non rispondere e non alimentare le polemiche - ha spiegato - Vogliamo però cogliere questa occasione, per puntualizzare una volta e si spera per tutti, alcuni aspetti. Abbiamo fortemente voluto costruire un progetto puramente civico dove venissero messe in evidenza le persone e non i simboli. È vero che "Fratelli d'Italia" ha da subito consigliato ai propri elettori di sostenerci, ma questa scelta del partito è stata fatta in piena autonomia, pur non facendo parte in alcun modo del nostro Progetto e pur non avendo propri candidati all'interno di esso. Sottolineiamo che questo sostegno esterno non ha mai intaccato la natura e la filosofia del nostro Progetto civico, che rimarrà così per i prossimi cinque anni" .

"Siamo pronti sin da subito a prenderci le nostre responsabilità per quello che abbiamo detto e fatto e per quello che diremo e faremo in futuro - ha aggiunto Voltiamo Pagina - ma certamente, non vogliamo essere strumentalizzati e non rispondiamo delle dichiarazioni fatte da altri. In conclusione, la "poca chiarezza sui valori di chi si appresta ad amministrare" è un'osservazione che non rispecchia assolutamente quello da noi fatto e detto in questa campagna elettorale, dove ad ogni incontro abbiamo esposto con chiarezza la nostra autonomia ei nostri valori basati sulla memoria storica, il rispetto e sulla libertà. Per avere dei valori - ha concluso la lista - non è sufficiente far parte di un partito. Per tutti i componenti della nostra squadra, infatti, parlano le vite vissute e la condotta tenuta fino ad oggi. I cittadini di questo Comune in questi mesi ci hanno ascoltato e valutato ed hanno capito quali sono valori che ci muovono ed hanno scelto di farsi amministrare da noi!!" L'esito del voto di Loro Ciuffenna è stato per certi versi clamoroso, perché dopo 70 anni la sinistra ha perso il comune. Moreno Botti, sindaco uscente, non ce l'ha fatta a chiudere con il terzo mandato.