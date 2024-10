L’oro al dito di Vannacci. Anelli aretini ai super fans

di Sofia Zuppa

AREZZO

"L’anello di Roberto Vannacci è un normalissimo gioiello pensato per i fedelissimi del Generale. Non vi è alcun richiamo al fascismo". Con queste parole Cristiano Romani, coordinatore per l’Italia centrale del comitato culturale "Il Mondo al Contrario", interviene sulle polemiche scaturite attorno al prezioso destinato agli esponenti più vicini a Vannacci, cercando di mitigare i toni: "Il fascio littorio non ha nulla a che vedere con il fascismo. Nell’antica Roma era un simbolo di potere ed è presente anche in alcune istituzioni americane. Così come la X Mas, nota per le imprese eroiche riportate nei libri di storia. Non capisco tutta questa sorpresa". Facciamo un passo indietro. Lunedì 21 ottobre, sul profilo Facebook dell’eurodeputato leghista Roberto Vannacci, appare una foto che lo ritrae insieme ai suoi più stretti collaboratori, durante la celebrazione del suo 56esimo compleanno. Una candelina da spegnere sulla torta, mentre tutti e sette, tra cui Romani, incrociano le dita a imitare il simbolo della X Mas.

Ma a catturare l’attenzione è un altro dettaglio: cinque di loro indossano un anello con l’incisione della X Mas accanto a un fascio littorio. Anche Cristiano Romani sfoggia l’anello, mentre non compare al dito di Vannacci. "Si tratta di un anello personalizzato creato e prodotto da un artigiano orafo aretino, anche lui membro del movimento culturale e vicino a Vannacci", spiega Romani. Tuttavia, l’artigiano ha scelto di rimanere anonimo. "L’anello – continua il responsabile dell’Italia centrale – non è disponibile per tutti. Per ottenerlo è necessaria un’autorizzazione da parte dei vertici del comitato". Il gioiello, il cui valore si aggira intorno ai 50 euro, è come un segno distintivo per manifestare l’appartenenza al gruppo vicino a Vannacci.

Il comitato culturale, presto, diventerà un’entità politica, come conferma Romani: "Ci trasformeremo in comitato politico con l’obiettivo di diffondere le linee guida di Vannacci. Se ci saranno partiti interessati a sostenere questi valori, siamo pronti a collaborare". L’evento che sancirà questo passaggio è previsto per il 23 novembre a Marina di Grosseto. Intanto, "Il Mondo al Contrario" è entrato nel direttivo regionale della Lega Toscana in vista delle prossime elezioni regionali. Negli ultimi mesi, Arezzo è diventata un punto di riferimento per l’attività politica del generale, che ha partecipato a diversi eventi sul territorio, spinto proprio da Romani: "In un anno e mezzo, Vannacci è venuto ad Arezzo quattro volte, un segnale significativo per la comunità", sottolinea. Secondo il coordinatore, l’attività promossa dal comitato sta dando i suoi frutti. Un prossimo grande appuntamento si terrà ad Arezzo per "l’unica cena di Natale per l’Italia centrale, venerdì 20 dicembre, alla quale parteciperà anche il Generale Vannacci".