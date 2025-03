Lollobrigida stregato dall’olio doc. L’oro verde di Bucine trionfa all’expo

di Marco CorsiBUCINEIl Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida "scopre" l’olio di Bucine. In questi giorni il Comune valdarnese è stato ospite di SOL Expo Verona, fiera internazionale dell’olio EVO, che si è svolta per la prima volta autonomamente dalla fiera Vinitaly. Nello stand della Regione Toscana è stato presentato il progetto dell’olio della Biodiversità della Valdambra ed è stata fatta la degustazione di questo prodotto con le olive del campo della biodiversità e di Olionostrum, prodotto dalla Rete d’Imprese Agricolae Oleum. Nel corso della degustazione erano presenti allo stand bucinese il Ministro dell’Agricoltura Lollobrigida e il sottosegretario La Pietra, che hanno apprezzato i due prodotti, vero fiore all’occhiello della terra di Valdambra. Roberta Cellai, consigliera con delega all’agricoltura, in qualità di esperta di olio ha guidato la degustazione. La partecipazione alla fiera è stata anche l’occasione per confrontarsi con produttori ed esperti del settore a livello nazionale. In rappresentanza della rete d’impresa Olionostrum, che cura il campo della biodiversità e gestisce il frantoio dell’Olivone, erano presenti Riccardo e Lorenzo Casini e Valter Bonci. Presenti per il comune di Bucine il sindaco Paolo Nannini, Cellai, e l’assessora alla cultura Paola Mugnai. L’olio extravergine Olionostrum è frutto della selezione delle migliori olive provenienti esclusivamente dagli olivicoltori di questa area, che nel 2020 hanno dato vita alla Rete di Impresa Agricolae Oleum. Le olive sono lavorate nel Frantoio dell’Olivone, un impianto innovativo ad alta tecnologia.Si tratta di un prototipo progettato esclusivamente per la Rete Agricolae Oleum per ottenere la massima qualità e tipicità dalle varietà locali. Gli oltre 40 genotipi di olivo della Valdambra sono conservati e studiati nell’impianto di collezione di germoplasma realizzato dal Comune di Bucine in collaborazione con il CNR IBE di Firenze nell’Azienda Agricola Villa a Sesta. Il simbolo dell’olio extravergine Olionostrum è l’Olivone di Montebenichi, un esemplare di olivo che per dimensioni ed età, si stima intorno ai 500 anni, rappresenta una rarissima eccezione per il patrimonio olivicolo toscano.