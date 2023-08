Lo spot aretino al Palio Bellezze in onda su La7 ma senza la Giostra che punta sul click day

di Angela Baldi

Arezzo in tutto il suo splendore in onda in tv in uno spot di 15 secondi. Una pubblicità accattivante che verrà trasmessa dall’emittente nazionale La7 durante la diretta del Palio di Siena che andrà in onda in esclusiva, con la telecronaca di Pierluigi Pardo, nel pomeriggio del 16 agosto. Ben sei i passaggi che saranno programmati dalle 16.40 alle 19.45 e che copriranno una delle manifestazioni toscane più seguite e amate nel mondo. In onda le immagini dall’alto girate dal drone di piazze e monumenti del centro.

Non solo tv, anche stazioni delle grandi città: è un’estate all’insegna della promozione turistica infatti quella che vede il territorio aretino al centro di importanti azioni di comunicazione strategiche messe a punto dalla Fondazione Intour. Tra luglio e agosto una campagna di comunicazione visiva ha interessato alcuni dei principali centri storici italiani da Milano a Firenze, dove sono stati affissi manifesti giganti che invitano a scoprire le bellezze di Arezzo attraverso il portale discoverarezzo.com che è stato completamente rinnovato. Lo spot sarà proiettato, dal 14 al 27 agosto, nei due maxi led collocati alla Stazione di Santa Maria Novella a Firenze. Proseguono anche le campagne di comunicazione con Arezzo e i suoi musei presenti sui mensili "In Viaggio", "Dove", "Bell’Italia", "Bell’Europa", "Arte", "Antiquariato".

E mentre Arezzo manda spot della città durante il Palio, la manifestazione più famosa che si tiene nella città cugina e storicamente rivale Siena, si prepara anche alla Giostra del Saracino. Anche per il 3 settembre infatti la vendita dei biglietti sarà gestita in prima istanza col "Click Giostra day". Il form di registrazione e prenotazione dei tagliandi sarà attivato il prossimo giovedì 24 agosto, dalle 15 alle 18 collegandosi al link che sarà fornito nei giorni precedenti. Ogni utente potrà richiedere massimo 4 biglietti. Una volta conclusa la vendita su prelazione, dalle 9 del 28 agosto, sarà possibile acquistare i biglietti sia per la Giostra che per la Prova Generale alla biglietteria del percorso espositivo “I Colori della Giostra”. Nella stessa giornata del 28 agosto dalle 15 sarà attivata anche la vendita libera online su discoverarezzo.ticka.it.