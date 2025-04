Lo sport ambasciatore del turismo. Alla Gran Fondo Syrah 500 iscritti. La carica dei centauri a Castiglioni

Fine settimana di sport in Valdichiana: attesi oltre 800 appassionati. Numeri che presto raddoppiano o triplicano se si contano anche accompagnatori e famiglie. Il turismo sportivo conta sempre di più momenti di crescita importante nel territorio. In questo weekend protagoniste sono Cortona e Castiglion Fiorentino entrambe su due ruote. A Cortona sarà di scena la bicicletta con la "Gran fondo del Syrah", mentre a Castiglion Fiorentino l’appuntamento è in sella alla moto per il Campionato Italiano Regolarità Gruppo 5. Attesi alla "Gran fondo del Syrah" 500 iscritti.

Si tratta della seconda edizione dell’evento. L’organizzazione è a cura del Team Bike Syrah Cortona con la collaborazione del Ciclo Club Quota Mille, il patrocinio di Comune di Cortona, Consiglio regionale della Toscana, Federazione Ciclistica Italiana, Cortona Doc e il supporto di Gs Ossaia e Polisportiva Val di Loreto che ospita la logistica. Le attività inizieranno oggi alle 15 con la gara regionale categoria "Top Class" riservata agli esordienti/allievi in esclusiva in Toscana, corsa che assegna punteggio per i campionati nazionali.

Alle ore 17 si terrà la gimcana dimostrativa per i bambini delle scuole. Domani alle ore 10 parte la "Gran Fondo del Syrah" di 41 chilometri e un dislivello di 1500 metri e a seguire il percorso "Classic", di 29 chilometri e dislivello di 900 metri. "Un evento che combina lo sport alla valorizzazione delle eccellenze locali - dichiara l’assessore allo sport, Silvia Spensierati - anche questo aspetto è per noi centrale, questa bella partecipazione è la dimostrazione che l’iniziativa è stata ben ideata". A pochi chilometri di distanza il Motoclub Castiglion Fiorentino intitolato a Fabrizio Meoni apre la stagione agonistica dei regolaristi italiani. Si prevedono oltre 300 centauri sulla "linea" di partenza di domani.

La gara si svolgerà lungo un percorso studiato ad hoc per le moto d’epoca da regolarità Dal punto di vista logistico, la carovana del Gruppo 5 è accolta in Piazza Garibaldi, dove trova posto il paddock. Anche il Parco Chiuso sarà collocato in una cornice esclusiva, nel piazzale del centro storico sotto la Torre del Cassero.

"Come affermata e collaudata tradizione il Motoclub Castiglion Fiorentino Fabrizio Meoni, anche in quest’occasione, ha sfornato un appuntamento sportivo di caratura nazionale che trasforma la nostra Città tra le più attive e vicine al mondo dello sport, settore, quest’ultimo, che incide positivamente anche sul comparto turistico-ricettivo" conferma il sindaco Mario Agnelli.