Lo spazio Enel lancia il nuovo “sportello dell’efficienza energetica”, innovazione e sostenibilità per la città

Arezzo, 11 ottobre 2024 – Presso lo Spazio Enel di Arezzo, in centro città in via Garibaldi 97, arriva una novità importante: in un tempo in cui l’elettrificazione dei consumi è sempre più centrale, all’interno degli uffici commerciali aretini apre infatti lo “Sportello dell’efficienza energetica”, con un consulente dedicato durante l’orario di apertura al pubblico – oppure su appuntamento personalizzato, se richiesto, dalle 8:45 alle 16:00 durante i giorni feriali), per rendere gli impianti di casa e di lavoro più efficiente ed ottimizzare così i consumi con un importante risparmio economico, oltreché significativi benefici ambientali.

Ad Arezzo, dunque, i cittadini potranno avere una consulenza gratuita e dettagliata per tutti i nuovi prodotti per l’efficientamento energetico, come climatizzazione degli ambienti, impianti fotovoltaici con accumulo, caldaie a condensazione, con soluzioni chiavi in mano dagli aspetti contrattuali fino al montaggio e all’istruzione delle pratiche Enea, con possibilità di assicurare anche tutti gli impianti energetici, elettrici o gas.

Oltre a questa attività innovativa, presso lo Spazio Enel di Arezzo – che è aperto dal lunedì al giovedì dalle ore 8:30 alle 15:00 nonché il venerdì dalle ore 8:30 alle 13:00 – i cittadini possono richiedere l’attivazione o la modifica di contratti luce e gas, la verifica dello stato dei pagamenti e dei consumi, la domiciliazione per il pagamento delle bollette su cc bancario o carta di credito e consulenze personalizzate sulle opportunità di Enel Energia per energia elettrica e gas più adatte alle proprie abitudini di consumo (https://www.enel.it/it/luce-e-gas).

L’energia proviene da fonti 100% rinnovabili. All’interno degli spazi Enel è possibile anche sottoscrivere l’offerta Fibra per una connessione web ad alta velocità. Lo Spazio Enel di Arezzo è affiancato da una rete capillare di punti fisici distribuiti sul territorio cittadino e provinciale (https://www.enel.it/spazio-enel/arezzo/) e a livello regionale complessivamente vi sono più di 90 punti commerciali tra diretti con personale Enel e indiretti gestiti da imprenditori partner.

Il responsabile Spazi Enel diretti in Toscana è Lorenzo Bonciani, per gli Spazi Enel Partner è Daniele Rosati. Ad Arezzo la team leader dello Spazio Enel è Sabrina Borghi che coordina un team preparato ed efficiente di 5 consulenti che hanno coniato il simpatico slogan “siamo efficienti… per la tua efficienza energetica!”.