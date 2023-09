Lo show del Perdono. Fine settimana di eventi. I colori del corteo storico

di Marco Corsi

Il Perdono è decollato ufficialmente e anche il tempo ha voluto bene alla tradizionale manifestazione di settembre. Giovedì, infatti, nuvoloni carichi di pioggia si sono aggirati minacciosamente, ma hanno risparmiato il corteo storico, che ha dato il via al ricco cartellone di iniziative. A sfilare il Gonfalone del Comune e quello Firenze, con la consigliera di Palazzo Vecchio Mimma Dardano, e il Corteo Storico della Repubblica Fiorentina a simboleggiare il lungo legame tra le due città. In piazza Masaccio è stato poi acceso il videomapping a cura di The Fake Factory dedicato a Giovanni da , a cui sarà dedicata la mostra che sarà inaugurata l’8 ottobre nel Museo delle Terre Nuove e nel Museo della Basilica. A seguire, lo spettacolo "Belfagor. Spettacolo di Fuoco in coreografia ed effetti speciali", della compagnia Lux Arcana a cura della Associazione Mus.e. Ieri sera grande successo per lo spettacolo di Walter Sterbini "Una piazza per cantare".

"Fin dal nostro insediamento nel 2019, come amministrazione comunale abbiamo voluto che le Feste del Perdono tornassero ad essere un momento fortemente legato alla tradizione, alle nostre origini e alla nostra identità che costituiscono il fondamento e il legame più forte in una comunità", ha ricordato il sindaco Valentina Vadi. Il programma andrà avanti fino a martedì prossimo, tra la fiera tradizionale del lunedì, il concerto della Banda Comunale e dei Ragazzi di Arnolfo, la conferenza del professor Carlo Fabbri, il Perdono dei Sapori e dei Saperi.

Ci sarà anche Dario Cecchini, il macellaio poeta di Panzano in Chianti, che tirerà i numeri della tombola. Da ricordare poi, nella Pieve la mostra fotografica del reporter Giammarco Sicuro dedicata ai bambini ucraini e realizzata in collaborazione con Unicef, la camminata solidale per la raccolta fondi di AIL domenica mattina, il concerto di Bobby Solo e lo spettacolo di Mescaria-Canti e balli del Sud Italia.