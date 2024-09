Lo sgambetto dell’allenatore. Nessun ricorso del Subbiano:: "Per noi viene prima la persona"

Prova e vuole ripartire il Subbiano dopo tutto il clamore che si è sollevato per lo sgambetto del proprio allenatore ai danni di un calciatore avversario per fermare una potenziale occasione da gol. Protagonista della vicenda Alessio Guidotti, tecnico del Subbiano e subbianese doc, immortalato domenica scorsa dal video ripreso dalla tribuna dello stadio di Pontassieve mentre, al 45’ del primo tempo, entrava in campo per fermare il contropiede di Bourezza. Un fallo che gli è costato ovviamente il cartellino rosso. Dopo quattro giorni di attesa ecco il bollettino con la decisione del giudice sportivo: sei turni, o per meglio dire una squalifica fino al prossimo 25 ottobre con 250 euro al Subbiano per responsabilità oggettiva.

Il diretto interessato, mister Guidotti, preferisce non parlare ancora dopo essere stato al centro di una bufera sociale e mediatica con le immagini del video mandate in onda anche in Spagna. Ma oltre a questo ci sono stati i commenti sui social con Subbiano, Torrita e Sinalunghese (ex società dove Guidotti ha allenato) che hanno fatto quadrato attorno all’uomo prima che al tecnico, che si è detto dispiaciuto per l’accaduto stando a chi lo conosce molto bene. Il Subbiano in queste ore ha utilizzato i propri canali social per serrare le fila e richiamare i propri tifosi allo stadio. Domenica ci sarà l’esordio casalingo contro il Pienza (ore 15.30). "La nostra squadra, la società, è fatta di uomini, donne, bambini e famiglie. Per noi viene prima la persona sempre - si legge sulla pagina Facebook - Questo vale per tutti coloro che si avvicinano al mondo del Marino Mercato Subbiano. Siamo come una grande immensa famiglia!!! Domenica sarà festa, prima, durante e dopo". Parole che confermano quindi la volontà, già manifestata lunedì scorso di proseguire con Guidotti in panchina anche se adesso dovrà accomodarsi in tribuna.

Sul fronte della giusitizia sportiva non ci sarà alcun reclamo contro la squalifica dato che il Subbiano aveva già lasciato intendere che avrebbe accettato qualunque decisione da parte del giudice sportivo. Resta aperta semmai la vicenda legata al reclamo del Pontassieve che vorrebbe la ripetizione della partita o l’eventuale vittoria a tavolino. Due strade che tuttavia sembrano (ad oggi) difficilmente percorribili.

Matteo Marzotti