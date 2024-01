Lo psicologo scende in strada. Sedute gratuite a chi fa richiesta

Un servizio gratuito e unico per la provincia di Arezzo nato con l’obiettivo di poter dare una mano a tutta la cittadinanza. Presentato, ieri mattina, in in piazza Cavour a San Giovanni, il progetto "Psicologo on the road", un camper di supporto psicologico che offrirà sedute gratuite a tutti coloro che ne faranno richiesta. Sarà attivo, per diversi mesi, a partire da lunedì 4 marzo, in piazza Arduino Casprini, con tre appuntamenti a settimana per un totale di 216 incontri. Questi prevedono un colloquio di circa 30 minuti svolto da un professionista rigorosamente iscritto all’albo professionale, ciascuna persona potrà usufruire di cinque appuntamenti dopo i quali gli interessati, se necessario, saranno inviati in percorsi specifici nell’ambito del territorio. "Psicologo on the road – dichiara il sindaco di San Giovanni Valdarno Valentina Vadi – è uno strumento utile per la cittadinanza, soprattutto per i giovani, che negli ultimi anni, a causa della pandemia, hanno visto cambiare le proprie vite e la socialità tradizionale sostituita con il distacco e l’allontanamento dagli altri. Ritengo sia un supporto importante che lavora in maniera discreta e riservata con le persone e le aiuta, sostenendole nei momenti di difficoltà".

Mas. Bag.