Lo conoscete? Ecco a voi il vortex!

Il vortex è un attrezzo sportivo realizzato in plastica, poliuretano e spugna. Ha una forma aerodinamica, con un corpo centrale allungato a forma di piccola palla ovale e una coda con tre rifiniture; è lungo 32 cm e pesa circa 150 gr.

La sua storia è piuttosto curiosa. Nel 1969 l’inventore di giocattoli Reyn Guyer, creatore anche del noto gioco di società “Twister”, ideò una palla in schiuma di poliuretano con cui i bambini potessero giocare in casa evitando incidenti. L’idea originaria fu poi sviluppata da due giocatori di football americano, Fred Cox e Peyton Manning.

Nel 1972 Cox suggerì di realizzare in poliuretano anche una piccola palla ovale, sempre per il gioco in sicurezza; nel 1996 Manning applicò alla palla ovale le scanalature e la coda, per darle velocità e stabilità e permettere anche ai bambini di realizzare lanci molto lunghi.

Oggi il vortex è usato nelle competizioni delle categorie giovanili dell’atletica leggera in preparazione al lancio del giavellotto, con la stessa pedana, la stessa rincorsa e le stesse regole di lancio.