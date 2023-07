L’Itis viaggia a forza 100 Tanti col massimo dei voti "Prime offerte di lavoro"

di Gaia Papi

Ventitré maturi con 100, si chiude così l’anno scolastico all’Itis Galileo Galilei. Un bel risultato per l’istituto tecnico che vanta anche alcune lodi, conquistate da chi all’esame di maturità ha raggiunto il massimo dei voti in tutte le prove.

E’ il caso di Sebastian Nicolas Vasilovici (foto a destra): "In terza e quarta avevo ottenuto il massimo dei crediti. Sapevo che mi dovevo impegnare per raggiungere questo traguardo, e che lo potevo raggiungere". Impegno e determinazione quelli che Sebastian mette ogni giorno anche sul ring come kickboxer professionista. Quello sui banchi di scuola è solo l’ultimo, importante, successo dopo quelli conquistati sul ring.

"Nel mio futuro voglio puntare sullo sport, penso di avere buone possibilità, e quindi trovare un lavoro che possa conciliare con gli allenamenti. Intanto ho già fatto tre colloqui con aziende che operano nel settore dell’elettronica e dell’automazione meccanica, alcune mi hanno chiamato per farmi delle offerte. Vedremo" racconta.

Cento e lode anche per Lorenzo Mugnaioli (foto a sinistra). "E’ stata una grande soddisfazione, prima degli scritti all’esame di maturità non mi aspettavo questo risultato. L’impegno è stato molto, soprattutto quello dell’ultimo anno particolarmente sentito anche da parte dei nostri prof" spiega. Ancora tanta emozione, certo, ma Lorenzo ha già le idee chiare: lavorare nel mondo dell’informatica. "Da quando frequentavo le medie sapevo che questo sarebbe stato il mio futuro e che avrei dovuto frequentare l’Itis".

Dopo qualche giorno di vacanza, Lorenzo è già sui libri a ripassare, soprattutto fisica, per un altro importante appuntamento, quello con l’esame per entrare ad ingegneria informatica al Sant’Anna. "Gli scritti si terranno a fine agosto, se li passerò a settembre avrò l’orale. Ma, eventualmente, ho già pensato ad un piano B, l’università a Pisa". Le superiori sono già un ricordo, "Per salutarci abbiamo fatto una cena con tutta la classe e i nostri prof. Loro mi hanno fatto un grande imbocca al lupo e la raccomandazione di aggiornarli sull’esame. Incrociamo le dita".

Ecco i nomi di tutti i maturi con 100. Sebastian Nicolas Vasilovici 5AAT: 110 e lode, Lorenzo Caciotti 5 BAT: 100, Matteo Tinti 5AIA: 100, Alfonso Crescenzo 5BIA : 100, Lin Li Xia 5 BIA: 100, Gianluca Milani 5CIA: 100, Lorenzo Mugnaioli 5 CIA: 100 lode, Marina Alexa DDIA: 100, Alessandro Emanuele Telesca DIA: 100, Andrea Giustini 5ACM: 100, Alessandro Rapini 5ACM: 100, Margherita Bardelli 5BCM: 100, Jacklyn Sereni 5BCM: 100, Chiara Zammuto 5 BCM: 100, Arianna Giuducci 5ABS: 100, Giulio Puopolo 5ABS: 100, Giulia Bassanelli 5BBS: 100, Vanessa Kraismirova Kamenova 5BBS: 100, Chiara Papini 5ABA: 100, Sabino Bianco 5ABA: 100, Alessio Menchetti 5ABA: 100, Matteo Rossi 5AET: 100, Elias Bardeschi 5BMM: 100.