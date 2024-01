L’istituto Cesalpino diventa a colori. Gli studenti riqualificano la scuola

L’istituto comprensivo Cesalpino diventa a colori. Dopo mesi di intenso lavoro si è trasformato in un’opera d’arte vivente, grazie all’intervento di riqualificazione svolto dagli stessi studenti sotto la direzione artistica di Donatella Bidini e delle insegnanti di arte dell’istituto. Oggi, alle 11, l’inaugurazione di questa nuova fase risultato di una riqualificazione che mira a garantire un ambiente inclusivo e stimolante, dove ciascuno può sviluppare le proprie abilità in un contesto di supporto e accoglienza. Gli ambienti rinnovati non sono solo esteticamente accattivanti, ma incarnano valori profondi come il rispetto per l’ambiente e la promozione della creatività, pilastri fondamentali per una formazione integrale della persona orientata alla legalità. L’impegno del Comune, della scuola stessa e dei privati ha portato a questo straordinario successo, in cui la Scuola a Colori è diventata un faro di innovazione.

Le prossime aggiunte di strumentazioni digitali, grazie ai fondi Pnrr, potenzieranno una didattica moderna e di alta qualità. La Scuola a Colori non è solo un edificio riqualificato, ma il simbolo tangibile di un impegno condiviso per un futuro migliore, in cui istruzione e comunità si uniscono per costruire ponti verso l’innovazione e la crescita personale.