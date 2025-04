L’Istituto Agazzi cerca personale

L’Istituto "Madre della Divina Provvidenza" di Agazzi ricerca nuovo personale. La struttura, condotta dalla congregazione religiosa dei Padri Passionisti, offre una vasta varietà di servizi e di attività orientate alle disabilità intellettive, alla riabilitazione ortopedica e neurologica, alle problematiche dell’età evolutiva e ai disturbi dell’alimentazione, con percorsi specifici per bambini, ragazzi, adulti e anziani. Tutto questo in virtù della presenza di equipe sanitarie multidisciplinari, di spazi dedicati agli specifici percorsi terapeutici e di strumentazioni tecnologiche di ultima generazione per garantire elevati standard di qualità e sicurezza, certificate dalla stretta sinergia con la Asl Toscana Sud-Est per l’attuazione di numerose prestazioni in regime convenzionato.

Lo sviluppo di servizi e attività condotti dall’Istituto di Agazzi ha motivato una fase di selezione per nuovo personale che riguarda ora anche gli Operatori Socio Sanitari. L’ampliamento degli organici interessa anche i ruoli di fisioterapisti, infermieri, logopedisti e neuropsicomotricisti dell’età evolutiva che avranno l’opportunità di porre le loro competenze nei vari comparti orientati alle disabilità intellettive con Start, alla riabilitazione ortopedica e neurologica con A-Rìa, alle problematiche dell’età evolutiva con Futurabile e ai disturbi dell’alimentazione con Auryn.

La selezione è rivolta a candidati motivati, in possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa, capaci di lavorare in equipe e di condividere i valori di accoglienza, umanità e professionalità che da sempre contraddistinguono l’Istituto di Agazzi. Le candidature dovranno essere inviate per mail, con lettera di presentazione e curriculum vitae aggiornato, a [email protected].