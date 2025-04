Memorial Lorenzo Cerofolini: al via la fase finale del torneo di calcio giovanile

Si avvicina l’atto finale della terza edizione del Memorial Lorenzo Cerofolini (nella foto) che ha aperto i battenti lo scorso 7 aprile. Il torneo, promosso dal Capolona Quarata e giunto alla sua terza edizione, è dedicato alla memoria di Lorenzo Cerofolini, giovane prematuramente scomparso in un incidente stradale nel dicembre del 2022, profondamente appassionato di calcio, che ha mosso i suoi primi passi in ambito sportivo proprio tra le fila del Capolona Quarata per poi vestire le maglie di numerose squadre nei campionati dilettanti locali. Il torneo, riservato alle categorie esordienti (nati anni 2012 e 2013), ha visto la partecipazione di 30 squadre dilettantistiche ed 8 professionistiche provenienti da Toscana, Umbria, Lazio ed Emilia Romagna.

Una manifestazione che si è svolta in più giornate, articolandosi in due fasi: la prima di qualificazione per le squadre dilettantistiche e quella finale, nelle giornate di sabato 3 e domenica 4 maggio, a cui parteciperanno anche società professionistiche tra le quali Arezzo, Fiorentina, Roma, Spezia, Empoli e Perugia oltre al Bologna. Insieme a loro anche Siena, Sangiovannese, Colonna Indicatore, Figline, Capolona Quarata, Ostia Mare, Casentino Academy.

Manca solo il quarto girone che si completerà proprio in queste ore con le ultime due squadre che potranno prendere parte alla fase finale di un Memorial che ha saputo ritagliarsi fin dalla prima edizione un importante spazio nel panorama sportivo nel ricordo di Lorenzo Cerofolini.