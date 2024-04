Lista “Progrestisti per San Giovanni”. Alice Vieri la candidata

Arezzo, 24 aprile 2024 – Alice Vieri è la candidata a sindaco per la lista Progressisti per San Giovanni che riunisce il Movimento 5 Stelle e il Partito della Rifondazione Comunista. "La nostra coalizione è sicuramente qualcosa di innovativo per San Giovanni Valdarno - afferma il segretario di Prc Valdarno Mirko Vichi - compresa la scelta della candidata a sindaco attivista nel mondo dell'associazionismo, e del sociale, molto qualificata e attenta alle tematiche della città e che anche se indipendente condivide i nostri valori dell'antifascismo, dell'ecologismo e della uguaglianza, principi delle due forze politiche che sono stati la vera forza motrice della lista.”. Alice Vieri, 29 anni, sangiovannese, è laureata in scienze politiche e lavora come operatrice di strada. E'alla sua prima esperienza politica. "Da anni mi impegno per i cittadini del territorio sia a livello associativo che personale- ha detto- e ho accettato la proposta della lista Progressisti per San Giovanni perchè avevamo l'interesse e la necessità comune di esserci, di impegnarci per i nostri cittadini e dare supporto e voce a chi non ne ha: i giovani, gli anziani, le famiglie e i lavoratori".