L'inviato Rai Gianmarco Sicuro torna a San Giovanni

Arezzo, 04 marzo 2025 – Non è la prima volta che viene a San Giovanni per presenziare ad un evento, e quindi sarà una piacevole consuetudine quella del 9 marzo prossimo, quando Palomar, la casa della cultura di San Giovanni, ospiterà il giornalista Rai, per giunta valdernese di nascita, Gianmarco Sicuro (nella foto in alto tratta dal suo profilo Facebook), che prenderà parte alla rassegna letteraria "Le piazze del sapere", promossa dal Comune in collaborazione con Unicoop Firenze – Bibliocoop e associazione culturale Pandora. A pochi giorni dall'uscita del suo ultimo libro, “In viaggio con Isa. Un'alpaca giornalista alla scoperta del mondo che cambia” (Mondadori), l'inviato speciale esteri della Rai presenterà la sua opera dedicata ai ragazzi domenica 9 marzo alle 17,30 alla Pieve di San Giovanni Battista. “Era il gennaio del 2000 – racconta Giammarco Sicuro – quando ho incontrato per la prima volta Isabela. Mi trovavo sulle Ande peruviane, in Sudamerica, durante uno dei miei viaggi in giro per il mondo. Isabela era in vendita in un mercatino, e dopo averla sviluppato ho deciso di darle il nome di un vero cucciolo di alpaca che aveva incontrato poco prima, assieme alla sua proprietaria. Da quel momento Isa è diventata la mia speciale compagnia di viaggi e mi segue in molte delle mie missioni come giornalista inviata. Un po' aiutante, un po' portafortuna e anche una grande amica”.

Giammarco e Isa: lui è un giornalista che racconta le storie del mondo, cercando di comprenderne le cause e le dinamiche; lei, invece, è un’alpaca di peluche che lo accompagna in ogni sua missione. Con delicatezza, ironia e semplicità, Giammarco Sicuro ci conduce attraverso tre realtà complesse – l’Amazzonia, l’Ucraina e la Palestina – che sembrano lontane, ma che toccano da vicino tutti noi. Bambini, bambine e peluche inclusi. Dopo la laurea in Scienze politiche e il master in giornalismo, Giammarco Sicuro entra in Rai nel 2008, vincendo il concorso per inviato speciale esteri. Ha seguito i grandi eventi degli ultimi anni: dalle crisi migratorie a Lampedusa, Malta, Venezuela e Messico, agli attentati Isis in Europa, al ritorno dei talebani in Afghanistan, alla guerra in Ucraina e in Medio Oriente. Ha pubblicato L’anno dell’alpaca (Gemma Edizioni, 2021) e Grano. Storie e persone da una guerra vicina (Gemma Edizioni, 2023). Dal 2023 conduce MappaMondi, una rubrica di attualità su RaiNews.it, nata su Instagram insieme all’inviata Veronica Fernandes. Sempre nel 2023, con Unicef, ha esposto una mostra fotografica itinerante intitolata Can you smile for me?, che è stata ospitata anche a San Giovanni Valdarno.

L’incontro di domenica in Pieve si aprirà con i saluti istituzionali del sindaco di San Giovanni Valdarno, Valentina Vadi. Oltre all’autore, interverrà Antonella Lamberti, bibliotecaria ed esperta di letteratura per bambini e ragazzi. E il giorno seguente, lunedì 10 marzo alle 10, sempre alla Pieve di San Giovanni Battista, Giammarco Sicuro presenterà il libro in un evento dedicato alle scuole. Parteciperanno studenti e studentesse di alcune classi degli istituti comprensivi Marconi e Masaccio e della scuola Suore agostiniane.