L’iniziativa

11 Migliorare le capacità operative. Con questo obiettivo al pronto soccorso del San Donato è andata in scena una simulazioni in team, un evento formativo innovativo dedicato alla simulazione nell’ambiente reale di lavoro, con l’obiettivo di rafforzare le competenze tecniche e relazionali del personale sanitario.

Il progetto, attivo da alcuni anni all’interno del Dipartimento di emergenza – urgenza dell’Asl Toscana sud est, è incentrato sull’addestramento attraverso simulazioni realistiche che coinvolge il personale medico, infermieristico e socio sanitario del pronto soccorso. Un percorso che non solo migliora le capacità operative, ma crea anche un metodo di lavoro condiviso e un forte senso di squadra.

La novità di quest’anno è stata l’estensione delle esercitazioni a team multidisciplinari. In particolare, le simulazioni hanno visto la partecipazione attiva del personale della neurologia, in un’ottica di collaborazione integrata per ottimizzare il percorso Stroke che riguarda l’insieme delle procedure cliniche e organizzative adottate nei casi di ictus cerebrale. Il progetto di simulazione non si fermerà qui: presto sarà esteso anche ai pronto soccorso degli altri ospedali della provincia, con l’obiettivo di uniformare gli standard di intervento e garantire una risposta sempre più efficace su tutto il territorio.