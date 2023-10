L’iniziativa anti-inflazione a Arezzo: parte la caccia ai prodotti con il bollino

Da oggi via al "trimestre anti-inflazione". Il Governo infatti ha varato una iniziativa che prende il nome di "bollino tricolore", dall’adesivo che sarà presente nei negozi che aderiranno al progetto, in vigore da oggi fino al 31 dicembre. In pratica nei negozi aderenti - supermercati e farmacie in particolare - sarà possibile acquistare beni di prima necessità a prezzi fissi o comunque scontati.

Non c’è un elenco vero e proprio ma è facile ipotizzare che la mossa dell’esecutivo riguardi e sia stata recepita per quei prodotti come pasta, pane, acque minerali, carne, frutta e verdura, ovviamente parlando di un contesto alimentare. Ad Arezzo e provincia l’elenco delle attività che hanno aderito è disponibile online e comprende come detto vari punti vendita comprese le farmacie comunali e altre private. Il trimestre come detto si chiuderà il 31 dicembre, ma non è da escludere che l’iniziativa possa poi essere replicata o prorogata sulla base della risposta.