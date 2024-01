L’incubo del monossido che si ripete

È inodore e incolore come l’aria. Senza farsi sentire, il monossido di carbonio può essere mortale. Viene da chiedersi come, nel 2023, si possa rischiare ancora la vita per una stufetta o di un fungo da riscaldamento.

Generatori, griglie, fornelli da campeggio e altri strumenti a gas sono molto pericolosi se usati in spazi chiusi. Tutti lo sanno. I più comuni sintomi dell’avvelenamento si sono avvertiti a Pergo, a Quarata e infine a Cesa: mal di testa, vertigini, dolori al petto e stato confusionale.

Il sistema di emergenza ha funzionato bene e le 17 persone finite in totale in camera iperbarica stanno bene. Nessuna di loro dormiva: tutti hanno avuto il tempo di salvarsi. Ma non si può più scherzare con il fuoco. O meglio, con il gas.