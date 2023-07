L’inaugurazione della galleria a cielo aperto di Pratovecchio Stia

Arezzo, 20 luglio 2023 – Sarà inaugurata sabato 22 luglio a Pratovecchio Stia (alle 17 piazza Landino e ore 18 piazza Tanucci) la Galleria a Cielo Aperto, un percorso espositivo dedicato alla fotografia d’autore nato a Bibbiena nel 2016 per volontà della FIAF - Federazione Italiana Associazioni Fotografi e del Comune di Bibbiena, durante una delle tante iniziative organizzate nel Centro Italiano della Fotografia d’Autore.

Primo esempio in Europa di museo della fotografia all’interno di un centro storico, l’esposizione si espande da Bibbiena alle strade e alle piazze di Pratovecchio Stia che si trasformano in una galleria permanente dedicata ai grandi autori contemporanei della fotografia italiana.

Dieci le opere fotografiche in grande formato firmate Umberto Verdoliva, Lorenzo Zoppolato, Francesco Comello, Sara Munari, Filippo Venturi, Enrico Genovesi, Antonella Monzoni, Daniele Vita, Ilaria Sagaria e Raoul Iacometti. Le foto, stampate su dibond trattato per esterni e montate su cornici in corten, diventano così un patrimonio della collettività e di tutti gli appassionati di arte e fotografia, impreziosendo gli angoli più suggestivi del paese quali piazza Jacopo Landino, piazza Bernardo Tanucci, via Giuseppe Verdi, via Giuseppe Garibaldi, via del Borgovecchio, vicolo dei Berignoli e vicolo San Francesco.

Viva soddisfazione è stata espressa dal sindaco Nicolò Caleri: “Si tratta di un progetto molto importante per incrementare l'attrattività turistica del nostro territorio, caratterizzandolo sempre più come museo a cielo aperto e luogo elettivo per l'arte contemporanea.

L'apertura della galleria fotografica si inserisce nel più ampio percorso del progetto IMAGO, che la nostra amministrazione ha voluto recentemente lanciare e che contiene anche le panchine d'artista, realizzate lo scorso fine settimana, e i manichini in ferro battuto, che saranno posizionati nei prossimi giorni.

L'estensione della galleria fotografica di Bibbiena è stata resa possibile grazie innanzitutto alla disponibilità del Comune di Bibbiena, che voglio ringraziare nella persona del sindaco Filippo Vagnoli, e della volontà di Roberto Rossi, presidente FIAF, che ha fortemente desiderato che questa bellissima esperienza si allargasse anche ad altri comuni casentinesi.

Questa estensione però si è potuta concretizzare solo grazie agli sponsor, che hanno permesso l'acquisto delle opere e delle cornici. In primo luogo voglio quindi ringraziare la Banca di Anghiari e Stia - Credito Cooperativo, che acquistando due opere si è posta come main sponsor della galleria, Freschi e Vangelisti, Lineonline, La Sorgente, Lolita, Via Roma 33-Tuscany Experience, Wigam e altri sponsor che hanno preferito rimanere anonimi.

Desidero ringraziare anche il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, la Parrocchia di Pratovecchio, la D.R.E.Am Italia e tutti i privati proprietari degli immobili sui quali saranno affisse le foto”.