L’importanza didattica delle attività in classe Educare al rispetto delle regole e degli altri

Qual è l’importanza dello sport a scuola? Lo abbiamo chiesto alla professoressa di Educazione motoria Monia Bianconi. "Una delle cose più importanti che l’attività sportiva realizza è educare a crescere nel rispetto delle regole, del contesto in cui si sta, degli altri. La vera valutazione riguarda l’impegno e il comportamento, prima ancora dell’esecuzione dell’attività. E alla fine della terza media, è importante sapere chi si era prima, quanto siamo cresciuti, gli errori che abbiamo fatto e le potenzialità su cui abbiamo lavorato". Per favorire lo sviluppo degli studenti, sono tante le attività. Per le prime c’è l’atletica; per gli studenti delle seconde e terze, sport di squadra: pallavolo, basket, calcetto maschile e femminile, ai quali sono associati i campionati sportivi. Poi sono previsti progetti di judo, rugby e nuoto. La scuola offre anche il Centro sportivo studentesco pomeridiano che instrada alle basi del calcetto, pallavolo, basket e il dodgeball. "Aiuta a fare squadra: non solo giocare, ma conoscersi, fare gruppo, una delle finalità dello sport. E quest’anno c’è una novità: in parallelo ai campionati sportivi studenteschi, c’è quello di federazione misto: formeremo una squadra di calcio metà maschile e metà femminile e se vinciamo arriveremo a Coverciano".