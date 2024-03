Licenze taxi. Approvato il regolamento

Il Comune di Cortona ha da poco approvato il regolamento per il rilascio di 4 licenze taxi. "Finalmente anche un territorio a forte vocazione turistica come quello cortonese, metterà a disposizione di cittadini, aziende e turisti un servizio richiesto da anni e che si va a sommare ai servizi erogati dalle imprese di noleggio con conducente che per anni hanno supportato egregiamente le necessità degli utenti", sottolinea Francesco Meacci (nella foto) coordinatore provinciale trasporto persone di Confartigianato. A giorni uscirà il bando per 2 licenze a tempo indeterminato e altre 2 per la copertura stagionale. I 4 nuovi taxi copriranno il territorio con parcheggi nel centro storico e nelle stazioni ferroviarie.