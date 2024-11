Libri in libertà. Gli appuntamenti

Si concluderà il 20 novembre nella giornata in cui si celebra il World Children’s Day, il progetto di promozione alla lettura Libri in libertà promosso dal Comune di Poppi in collaborazione con l’Istituto comprensivo di Poppi e finanziato dal Consiglio regionale della Toscana.

In occasione della chiusura di questo bellissimo percorso, gli studenti dell’Istituto Comprensivo di Poppi hanno avuto il piacere di incontrare, durante il mese di novembre 2024, dei veri e propri scrittori e scoprire così cosa si cela dietro la misteriosa magia della costruzione di un racconto.