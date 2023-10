Libera Accademia, al via i corsi di teatro per bambini con Creabilandia

Un corso di teatro su misura per bambine e bambini. La Libera Accademia del Teatro rinnova il percorso di Creabilandia che da domani permetterà ai piccoli allievi tra 4 e 6 anni di vivere un nuovo ciclo di laboratori in cui giocare con parole, suoni, colori e movimenti. Gli incontri nella storica scuola aretina in piazzetta della Santissima Annunziata, proporranno l’arte teatrale in una dimensione ludica per stimolare l’espressività, liberare le emozioni e la creatività, favorire lo sviluppo di capacità mimiche e mnemoniche, incrementare le doti di attenzione e di ascolto, e favorire la scoperta del corpo e dello spazio. Creabilandia si affida al consolidato connubio tra i docenti Samuele Boncompagni (esperto in processi formativi dello spettacolo perfezionato all’Accademia alla Scala di Milano) e Ilaria Violin (da anni impegnata nell’insegnamento ai più piccoli, con un master in pedagogia teatrale a Bologna) che uniranno le rispettive competenze e esperienze per accompagnare i bambini alla scoperta del mondo del teatro. I laboratori saranno divisi in due distinti moduli di undici incontri con orario dalle 17 alle 18 in programma ogni lunedì dal 9 ottobre all’11 dicembre e dal 15 gennaio al 25 marzo, con una formula flessibile che permetterà a ogni famiglia di scegliere se iscriversi a un solo percorso o a entrambi. I due moduli prenderanno il via con una prima giornata di prova per conoscere l’attività e termineranno con una lezione conclusiva a porte aperte dove i piccoli attori condivideranno il loro percorso artistico insieme ai genitori.

Il progetto di Creabilandia testimonia la volontà della Libera Accademia del Teatro di promuovere l’educazione teatrale a tutte le età e nelle sue diverse forme, con l’impegno nell’organizzazione dei corsi di teatro tradizionale e dei corsi di musical per bambini, ragazzi e adulti che prosegue ininterrottamente da ventotto anni. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare i numeri 32806.86.592 o 338900.17.99.