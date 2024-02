Lezioni di ambiente per gli alunni

Raccontare il valore del fiume e l’importanza di mantenerlo in efficienza. È questo lo scopo del progetto di educazione ambientale promosso dal Consorzio di bonifica 2 Alto Valdarno, a cui hanno partecipato gli alunni delle classi quarta e quinta della scuola primaria di San Piero in Frassino nel comune di Ortignano Raggiolo. L’iniziativa è tornata in aula per raccontare il fiume, per ribadire l’importanza del lavoro degli operai e tecnici dell’ente per salvaguardarlo e per rafforzare il rapporto tra cittadini e fiume. Grande la soddisfazione degli insegnanti impegnati nell’iniziativa: "E’ molto stimolante per i ragazzi la possibilità di esplorare il fiume con l’aiuto di chi lo consce bene – dice la maestra Marcella Acuti – Entusiasmante l’idea poi di poter raccontare in veste di cronisti e videomaker tutte le informazioni raccolte".