L’ex re di Sanremo canta fuori di un bar: il tour di Povia

di Luca Amodio

I bambini fanno ohh e Vorrei avere il becco sono i suoi pezzi più famosi.

Alla fine ascoltati da chiunque anche da chi ha tutt’altri gusti rispetto alla sua musica. Oggi arriva proprio lui, Giuseppe Povia, a Marciano della Chiana, nel cuore della Valdichiana. L’appuntamento con il cantante è in programma stasera dalle 20, nella frazione di Badicorte, al bar "Rustichello". Per i fan di Giuseppe Povia ci sarà una doppia possibilità: da una parte un apericena, con possibilità quindi di mangiare un boccone nel locale in attesa della live; oppure quella di arrivare in un secondo momento, quando appunto si terrà il concerto.

In questo caso l’ingresso sarà gratuito per tutti. L’esibizione di Giuseppe Povia si inserisce nel suo tour "Sani di Mente" che nel 2023 ha portato il cantante su e giù per la penisola, in palchi di diverse province italiane. L’annuncio del concerto nella nostra provincia, l’unica tappa del tour almeno ad oggi nell’Aretino, è stato invece dato in un secondo momento, tramite lo stesso Povia che con un video su youtube poi rilanciato sui suoi canali social ha dato l’annuncio del live. Arriverà in Valdichiana dopo una data in Brianza e prima di ripartire verso Modena.

Povia vince il festival di Sanremo ormai nel 2006 con la sua hit "Vorrei avere il becco". Ma era già nel 2005 lo stesso Povia fece il suo esordio sul palco dell’Ariston presentando "I Bambini fanno ohh" anche se la canzone non poté tuttavia essere ammessa al festival della musica italiana per aver già presentato in pubblico il brano. Negli ultimi anni, dopo un totale di 10 album, ha pubblicato il suo ultimo e l’undicesimo album: si chiama "Imperfetto" e raccoglie canzoni sia basate sui sentimenti sia con chiari ed espliciti passaggi alla società, alla politica e all’economia italiana e mondiale.

Oltre venticinque le tappe del tour 2023 che Povia porterà in giro per la penisola.

Questa volta, il cantautore dei “I bambini fanno ohh” e “Vorrei avere il becco” incontrerà il pubblico in un bar della frazione di Badicorte. Povia farà cantare i suoi vecchi successi e presentendo anche i nuovi singoli dell’album "Adolescenza", che è anche un libro. "Sorrido sarà una canzone del disco "Adolescenza": quando sorridiamo siamo tutti bellissimi perchè diamo gioia a chi ci osserva, a", ha scritto Povia sul suo profilo social annunciando il tour.