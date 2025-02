L’ex lottizzazione di Piero Mancini verso la rinascita

Giostra, Multiservizi e urbanistica. È questo l’ordine del giorno del consiglio comunale di oggi, che terrà impegnata l’amministrazione cittadina a Palazzo Cavallo a partire dalle ore 9 di stamani.

Oltre al piano economico e finanziario di Arezzo Multiservizi, e a 24 atti di indirizzo, sono cinque le pratiche urbanistiche all’esame. La più rilevante sul tavolo sarà- come spiega l’assessore Francesca Lucherini - quella che riguarda l’area adiacente all’Eurospin di viale dei carabinieri.

Il progetto, avviato nel 2005 e interrotto nel 2013 dopo il fallimento della società appartenente all’ex presidente dell’Arezzo calcio Piero Mancin, aveva lasciato in piedi 4 edifici sgombrih. Con il consiglio comunale di oggi, si cerca la svolta. Imar, la società che ha rilevato gli spazi, ha presentato un nuovo piano attuativo che include la realizzazione di una struttura commerciale adiacente a quella di Eurospin, destinandola con ogni probabilità alla vendita di articoli casalinghi e di hobbistica. Nell’area dei 4 edifici all’incrocio tra viale dei carabinieri e via Montalcini è invece prevista la demolizione della struttura già dismessa, che permetterà poi di procedere alla riqualificazione dlel’intero complesso.

Su proposta del Comune, ma in progetto sempre per Imar, si parla poi della costruzione di una nuova rotonda aldilà dell’area della tangenziale, in sostituzione dell’attuale semaforo.

Il nuovo progetto unitario convenzionato passerà all’esame del consiglio insieme ad altre 4 pratiche.

Amplia la propria attività produttiva la società Nova Verta, azienda storica dell’aretino che punta ad aumentare la superficie produttiva senza delocalizzare l’attività. All’esame, quindi, la variante per costruire un nuovo capannone vicino a quello attuale. Si presuppone che assuma anche delle persone.

Ampliamento in programma anche per la fattoria Il muro, storica azienda vinicola alle porte della città che, in zona Mulinelli, amplierà i propri spazi per creare un’area di stoccaggio per il vino.

