L’evento clou per lo sviluppo. Naturalmente Pianoforte fa volare il turismo e spinge l’economia

di Sonia Fardelli

Progetto degli studenti dell’istituto Galileo Galilei di Poppi sul ritorno economico di Naturalmente Pianoforte per la vallata casentinese in generale. I ragazzi, che hanno partecipato all’alternanza scuola lavoro, collaborando anche con l’ufficio stampa del festival, si sono incontrati con lo studente universitario della Luiss Filippo Romagnoli, volontario di Naturalmente Pianoforte, che li ha resi partecipi della sua esperienza di ricerca, per approfondire l’impatto del festival sull’economia della vallata casentinese. Romagnoli, che ha adesso ha 25 anni, ha frequentato il liceo scientifico di Poppi e si è diplomato nel 2018, per poi continuare il suo percorso di studi specializzandosi in finanza a Firenze e laurearsi nel 2022. Attualmente sta studiando alla Luiss Guido Carli di Roma economia e commercio. Si è avvicinato al festival per la prima volta nel 2022 per progetti accademici, cioè la richiesta di adesione a un progetto o stage lavorativo, non avendo la sessione di esami estiva, con lo scopo di ottenere crediti. Filippo è riuscito a produrre circa 50 pagine di elaborato, evidenziando l’impatto economico, sociale e ambientale del festival. Ne è venuto fuori che solo nel comune -Stia si è registrato un incremento del 30-40% medio nel settore turistico-ricettivo e commerciale.

Nei piccoli borghi circostanti, poi, durante l’evento c’è stato un afflusso turistico maggiorato del 70-80%. Per di più, grazie alle risorse del festival, è aumentata l’attenzione all’ambiente, ponendosi gli obiettivi di dotare luoghi più frequentati con erogatori d’acqua, raccolta differenziata più consapevole ed efficiente in collaborazione con Sei Toscana e navette elettriche per ridurre l’emissione di anidride carbonica. In aggiunta, in ambito sociale si è registrato un livello di gran lunga più alto di benessere grazie a un maggiore senso di comunità.

"La ricerca è andata ben oltre le mie aspettative – ha detto Romagnoli agli studenti casentinesi – immaginavo che ci sarebbe stato un impatto positivo, ma non così alto". Una ricerca che ha confermato che Naturalmente Pianoforte è un vero e proprio driver economico per la vallata casentinese.