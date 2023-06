Torna la Rassegna di Teatro Amatoriale "Il Pino". Appuntamento in piazza Cesare Battisti a Badia al Pino da stasera a domenica 25 giungo alle 21.15. La Compagnia Teatrale I Racimolati organizza infatti la quinta edizione dell’evento estivo che per sei sere terrà compagnia al pubblico. Si parte stasera alle 21,15, in scena la Compagnia Teatrale Silenzioassenzio Aps di Arezzo che presenterà lo spettacolo "Un, due, tre… Trio!", di Massimo Lopez, Anna Marchesini e Tullio Solenghi. Tratto da "Omicidio poco premeditato", "La Telenovela" e "Il telegiornale". Domani la Compagnia Teatrale Avanti Tutta di Arezzo con "Il mondo intero è una… ribaltina".