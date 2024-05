Letture, laboratori e incontri, maggio alla Casa sull’Albero

Tanti eventi a maggio alla libreria La Casa sull’Albero. Proseguono gli appuntamenti di Tre storie ed una tazza di thè, Piccoli, molto piccoli, piccolissimi e le letture in lingua inglese con Merryl. Gli appuntamenti del martedì pomeriggio questa volta saranno dedicati alle storie verdi e Le Officine della carta di Ilaria Gradassi continueranno a trasportarci nel mondo dei giardini. "E da fine maggio in poi non perdetevi i nostri consigli di lettura per l’estate". Sabato 25 maggio alle 7 dai 3 anni con Tre storie e una tazza di the. Racconti per riscaldare la pancia e lo spirito. Ogni incontro tre libri diversi e tante nuove scoperte. Torna Piccolil molto piccoli, piccolissimi, prime esplorazioni nel mondo dei libri. Di che giardino sei? a cura di Ilaria Gradassi. Letture e atelier creativi per raccontare la natura in programma: sabato 18 maggio alle 16,30 per 6-.11 anni, alle 18 per 3-5 anni. I giardini degli altri, fiori, alberi e storie dal mondo green, sono un ciclo di appuntamenti per amanti dei luoghi di segreta bellezza in programma martedì 21 e 28 maggio e il 4 giugno alle 17,30 per bambini di 6-11 anni.