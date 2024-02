Letture animate e Officine della carta, appuntamento in libreria

Tante le attività di febbraio alla libreria La casa sull’albero di Arezzo. Ci sono le letture per i piccolissimi, Tre storie ed una tazza di thè, le Officine della carta con Ilaria Gradassi che celebrano San Valentino ed anche gli appuntamenti del martedì che, questa volta, ci portano tra le stelle e i pianeti. Ed assolutamente da non perdere i mercoledì pomeriggio con Merryl, lettrice madrelingua ed esperta di libri per bambini e ragazzi.

Sabato 10 febbraio alle 17 dai 3 anni tornano Tre storie ed una tazza di thè, speciale La danza che munove in collaborazione con Associazione Sosta Palmizi. Racconti per riscaldare la pancia e lo spirito. Ogni incontro tre libri diversi e tante nuove scoperte. Solo su prenotazione, posti limitati, costo 7 euro.

Il 14 febbraio alle 17 dai 6-11 anni e alle 18,30 per bambini di 3-5 anni con genitori c’è Love is in the air. Un appuntamento speciale de Le officine della carta a cura di Ilaria Gradassi dedicato alla festa degli innamorati. Un atelier per leggere insieme e giocare con parole, immagini, pieghe, ritagli, strappi. Solo su prenotazione, posti limitati, costo 10 euro.

Sanato 17 febbraio alle 18 da 18-36 mesi letture per i piccolissimi. Prime esplorazioni nel mondo dei libri. Ogni volta un libro ed una scoperta diversa. Solo su prenotazione, posti limitati, costo 7 euro (bambino + genitore).

Da martedì 20 febbraio alle 17,30 da 6-11 anni c’è Perché le stelle non ci cadono in testa? Pianeti, costellazioni e viaggi spaziali. Un ciclo di 4 appuntamenti per chi ama osservare il cielo il 20 e 27 febbraio e il 5 e 12 marzo. Solo su prenotazione, posti limitati, costo 40 euro per l’intero percorso o acquisto di 4 libri dalla bibliografia proposta. Mercoledì 21 marzo alle 18 dai 4 anni Three, two, one…let’s read, letture e conversazioni in lingua inglese con Merryl. Solo su prenotazione, posti limitati, costo 10 euro.