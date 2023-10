Letture animate e ad alta voce alla biblioteca Giovannini di Bibbiena

Tornano gli appuntamenti presso la Biblioteca Giovannini di Bibbiena dedicati alla lettura a alta voce, un percorso che negli anni è sempre stato accolto con interesse da famiglie e bambini. Ecco il calendario: sabato 7 ottobre, alle 16: ci sarà la Lettura animata I Dinosauri, a cura di Livio Valenti, Mirco Sassoli, Laura Gorini. A seguire Laboratorio di disegno. Sabato 21 ottobre, alle16: Lettura animata I colori della gentilezza , a cura di Laura Gorini, Alessandra Bracciali e Lorenzo Bachini. Laboratorio artistico a seguire. Sabato 11 novembre, ore 16: lettura animata su Lupo Astolfo, a cura di Cinzia Corazzesi, Andrea Acciai e Iacopo Dicembrini. Poi il Laboratorio artistico. Sabato 25 novembre, alle 16 in Biblioteca: Storie per giocare a cura di Giorgio Castagna, Lorenzo Bachini e Alessandra Bracciali e poi Laboratorio artistico. Sabato 2 dicembre, ore 16 in Biblioteca Il Gigante a cura di Cinzia Corazzesi, Andrea Acciai e Mirco Sassoli. Seguirà il Laboratorio artistico. Sabato 16 dicembre alle 16 in Biblioteca: Oz. A cura di Eleonora Angioletti, Giorgio Castagna e Iacopo Dicembrini e Laboratorio artistico. L’Assessore alla Cultura Francesca Nassini commenta così questo nuovo progetto: "Rinnoviamo il nostro percorso di educazione alla lettura, consapevoli che i bambini di oggi ne hanno veramente bisogno. Questo progetto, fortemente voluto dall’amministrazione in collaborazione con la Biblioteca ha una doppia finalità: promuovere la lettura tra i più piccoli, fare comunità e incentivare il ruolo della Biblioteca come luogo della cultura condivisa. L’Accademia di Teatro Nata con i suoi attori professionisti, ha da anni approfondito questo percorso specifico per l’infanzia e ci fa piacere poter legare la loro capacità e indiscussa preparazione a questo percorso di valore". Gli incontri saranno organizzati sia come animazioni affidate ad attori professionisti sia attraverso laboratori manuali condotti da scenografi e costruttori di oggetti e pupazzi animati.