L’estate con Terre in Festival. Spettacoli, teatro e prime in scena

Sta per partire la lunga estate di Laboratori Permanenti in Valtiberina con il ritorno di Terre in Festival che, attraverso la sua dimensione diffusa, offre spettacoli capaci di coniugare il piacere dell’occasione culturale estiva con la forza dei contenuti. Terre in Festival si svilupperà dal 9 agosto al 21 settembre con spettacoli che animeranno le piazze, i musei e i luoghi emblematici dei comuni coinvolti. Come spiega la Direttrice Artistica Caterina Casini "Un festival diffuso sul territorio il nostro, che si sviluppa da Sestino a San Giustino, confermando l’intenzione di intendere il territorio come unica vallata, dove si può partecipare a un’avventura culturale con spettacoli che esprimono forza, leggerezza e ironia. Tanti gli artisti che provengono da tutta Italia, con le loro diverse creatività e sensibilità per raccontarci il mondo di oggi, far divertire e far pensare". Si parte venerdì 9 agosto alle 21 a Sansepolcro all’Anfiteatro Campaccio con lo spettacolo Ubu re ubu chi? una produzione della compagnia KanterStrasse di Arezzo, con il sostegno di Regione Toscana; in scena Daniele Bonaiuti, Alessio Martinoli e Simone Martini con la regia e drammaturgia di Simone Martini. Si inizia anche con In giro per Terre In Festival, la prima passeggiata riguarda Sansepolcro: Anello in collina: l’itinerario francescano verso le colline per poi scendere lungo la via di Montevicchi. Si prosegue sabato 10 agosto alle 21 sempre a Sansepolcro, Anfiteatro Campaccio con lo spettacolo in prima nazionale Annuncio ritardo produzione di Laboratori Permanenti, su testo di Giorgia Francozzi con Giancarlo Baglioni, Vittorio Augusto Cesarini e la regia di Caterina Casini. Domenica 11 agosto alle 21 a Monterchi nel Giardino dei Musei Civici Madonna del Parto, prima nazionale per lo spettacolo Ombre.