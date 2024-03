Leo lascia la squadra mobile

Cambi in corso nelle Questure toscane. Ad Arezzo cambio interno: Claudia Famà lascia la Divisione anticrimine per andare a dirigere l’Ufficio tecnico logistico. Ad Arezzo cambia il capo della squadra mobile: Sergio Leo va a dirigere la Sisco di Perugia. A Siena il capo del personale Michele Santoro lascia per andare a comandare il Reparto mobile di Senigallia: al suo posto Davide Comito, che arriva da Roma. Dirigente della locale Squadra Mobile Sergio Leo era arrivato ad Arezzo nel giugno del 2022.

Con provvedimento del Dipartimento della Pubblica Sicurezza aveva avvicendato il vertice di una delle più importanti articolazioni della Questura aretina.

Sergio Leo, Commissario Capo della Polizia di Stato, aveva infatti assunto nel 2022 la direzione della Squadra Mobile sostituendo il vice questore Pietro Luca Penta, trasferito ad altra sede.

Leo, 32 anni catanese, già Dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Priolo Gargallo (Siracusa), ha diretto per due anni uno degli Uffici della Questura più impegnati nell’attività investigativa.

Ora per Leo va a dirigere la direzione centrale anticrimine di Perugia.