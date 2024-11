L’emergenza e la risposta del governo. In arrivo 15 poliziotti contro gli assalti

"In arrivo nuove forze dell’ordine, una scelta dovuta anche alla scia degli eventi criminosi che stanno colpendo nuovamente le aziende orafe aretine". Ad annunciarlo è la deputata toscana della Lega, Tiziana Nisini. "A dicembre ci sarà un incremento delle forze dell’ordine, in arrivo in quindici, e questa è un’ottima notizia per le aziende orafe aretine che purtroppo sono fortemente colpite da episodi di criminalità. Crediamo che questo importante rinforzo sia la risposta giusta da dare ai nostri imprenditori a cui la Lega e il sottosegretario Molteni, che ringraziamo per l’attenzione che ha sempre riservato al nostro territorio, non hanno mai fatto mancare il proprio sostegno. Ci auguriamo che con questo rinforzo nella Questura di Arezzo possano scemare sempre di più gli eventi criminosi che stanno fortemente danneggiando il nostro territorio.

La sicurezza, per noi, è una priorità" continua Nisini alla quale fa eco Gianfranco Vecchi, segretario provinciale Lega Arezzo. "Il momento che il nostro territorio sta vivendo, sotto il profilo della sicurezza, non è dei migliori. Il colpo messo a segno alla ditta di Alberoro dimostra come le bande si siano organizzate anche in senso militare e di come agiscano con velocità e determinazione. Per questo è necessario, cosi come ricordato anche dal prefetto, un aumento della presenza di forze dell’ordine sul territorio. In tal senso, a nome della segreteria provinciale tutta, ringrazio il sottosegretario Nicola Molteni e l’onorevole Tiziana Nisini per la risposta immediata data al territorio con l’annuncio dell’arrivo di un rafforzamento in termini di agenti per la Questura di Arezzo".

Sull’accaduto interviene anche la senatrice Simona Petrucci, commissario di Fratelli d’Italia per Arezzo e Provincia. "A nome mio e di Fratelli d’Italia esprimo la più ferma condanna per il gravissimo episodio di furto verificatosi presso un’azienda orafa di Arezzo. Posso già anticipare che a dicembre sarà disposto un significativo rafforzamento del presidio delle forze dell’ordine sul territorio. È un segnale importante che il governo intende dare a tutta la comunità e alle tante imprese del distretto, che meritano un ambiente sicuro per continuare a produrre eccellenza e mantenere alti i livelli occupazionali". Giordana Giordini, presidente di Confindustri Oro e della Consulta orafa, lo aveva detto a poche ore dall’ultimo colpo, quello che, fra la notte di mercoledì e giovedì, ha interessato l’azienda Scatragli di Monte San Savino. In azione un commando che si muoveva con estrema destrezza, dotato di apparecchiature paramilitari. "Nonostante gli sforzi di tutti la preoccupazione è salita ai livelli massimi, a questo punto ci vuole l’intervento dell’esercito".