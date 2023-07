"L’Elisir d’amore" di Gaetano Donizetti L’opera lirica nel cartellone di Pieve Classica

Stasera alle 21.15 a Pieve Santo Stefano in Piazza Plinio Pellegrini torna Pieve Classica con l’opera lirica "L’Elisir d’amore" di Gaetano Donizetti. Una delle opere più famose e rappresentate in tutto il mondo. L’opera, verrà eseguita dalla Compagnia Opera Italiana di Firenze, per la regia di Franz Moser, autore anche della scenografia e "voce narrante" dell’opera. Accompagnati al pianoforte dalla famosa "maestra concertatrice" Jiney Kang si esibiranno Francesca Bruni nella parte di Adina, Gustavo De Gennaro "Nemorino", Alberto Bianchi Lanzoni "Dulcamara" Ricardo Crampton "Belcore", Claudia Bellomini "Giannetta", ed infine Mirco Felici nella parte del "Notaio".