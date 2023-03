Legionella, 14 casi da inizio anno "Controlli a tappeto sulle acque"

di Gaia Papi L’ultimo caso due giorni fa in una residenza sanitaria assistita di Cortona dove, una 90enne è risultata positiva alla legionella. Sono cinque i casi negli ultimi mesi, "Quattordici i casi di polmoniti causati dal batterio da inizio anno", ha spiegato Elena De Sanctis, direttrice del settore igiene e sanità pubblica, nell’incontro organizzato dall’Asl a cui erano presenti anche Daniela Cardelli, direttore dipartimento professioni tecnico sanitarie e della prevenzione e Silvana Pilia, direttore prevenzione e controllo infezioni ospedaliere. "Si tratta di un numero che non intendiamo sottovalutare ma, allo stesso tempo, che risulta essere abbastanza in linea con i dati degli anni passati. Ci siamo comunque allertati e abbiamo iniziato a fare verifiche sull’acquedotto della città (è bene sottolineare che il possibile contagio può avvenire solo attraverso la nebulizzazione dell’acqua e non per ingestione). Una scelta che nasce dalla volontà di non sottovalutare quanto accaduto e che intende non lasciare niente di inesplorato. L’incremento dei casi censito in questo periodo è attribuibile anche a degli strascichi "post emergenza Covid. Per questo abbiamo attuato un piano di campionamento per capire se c’è una correlazione fra la presenza del batterio negli impianti idrici e la chiusura prolungata, dovuta sia al periodo...