"Leggimi con le dita" la sfida per una didattica più inclusiva

Favorire la cultura della lettura e la fruizione dell’arte. E’ questo l’obiettivo dell’evento "Leggimi con le dita: la sfida per una didattica inclusiva" organizzato dall’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - soci della Fondazione Arezzo Comunità - con il patrocinio e il contributo economico del Comune di Arezzo e in programma dall’11 al 13 di ottobre presso la Casa dell’Energia. L’associazione, nell’ambito di questa iniziativa, organizzerà l’esposizione della mostra itinerante "A spasso con le dita" che, oltre ad esporre libri tattili, proporrà laboratori e workshop rivolti non solo direttamente ai bambini e ragazzi, ma anche alle famiglie ed agli insegnanti, per concludersi con la realizzazione di una riproduzione tattile dell’affresco La Maddalena di Piero della Francesca. "Un’iniziativa che combina cultura e conoscenza promuovendo l’inclusione anche attraverso la fruizione dell’arte e della lettura. L’Amministrazione è da sempre pronta a sostenere le attività della UICI, volte a favorire la piena attuazione dei diritti e delle opportunità delle persone cieche e ipovedenti. Questo progetto è pienamente in linea con le sfide di inclusione che sviluppiamo da tempo anche grazie a molte realtà di terzo settore", commenta il vice sindaco Lucia Tanti.