"Leggere per crescere". Parte il progetto

Prende il via a Talla il progetto "Leggere per crescere" promosso dal comune di Talla e dall’istituto comprensivo Guido Monaco e finanziato dal Consiglio Regionale. Nella biblioteca del paese, vicino al plesso della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, è stato creato uno spazio per incentivare alla lettura e per lo svolgimento di laboratori e attività, con lo scopo di potenziare la comprensione e lo sviluppo dell’immaginazione e della curiosità. Nel programma sono previste letture con animazione teatrale o letture a voce alta, incontri con gli autori, realizzazione di libri fatti a mano e lettura di brevi storie in lingua inglese, ampliando quindi le attività e coinvolgendo più soggetti. Il progetto prevede anche l’acquisto di ulteriori arredi morbidi per creare spazi sempre più adeguati all’interno della biblioteca