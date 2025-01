Legambiente, termina il progetto "Terra Piante e Fantasia"

Arezzo, 12 ottobre 2021 - Legambiente: domenica 17 ottobre si conclude un bellissimo anno di lavoro con i giovani di tante associazioni all'orto sociale del Pantano: TERRA PIANTE E FANTASIA!

L'orto sociale è una bellissima esperienza di agricoltura civica e sociale in uno spazio pubblico della prima periferia urbana di Arezzo. E' stata in questi anni una occasione di scambio, interazione e integrazione tra soggetti diversi, di educazione al rispetto e alla cura dell’ambiente ma, soprattutto, di promozione del “senso di comunità”, recuperando un ruolo sociale per molti soggetti fragili: persone disabili, migranti, anziani. Dopo il lockdown per il COVID19 questo orto è diventato inoltre una risorsa straordinaria e ha avvicinato giovani e famiglie, che hanno chiesto l’assegnazione di una porzione di terra e sottoscritto le vincolanti finalità del progetto, aperto al sociale, alla cultura, all’ecologia. Da qui è nata la proposta di realizzare un programma di attività per dare maggiore visibilità a questo bel progetto, con incontri di formazione e autoformazione sull'agricoltura biologica, approfondimenti sulla sostenibilità ambientale e la rigenerazione urbana, attività ludico-ricreative, teatrali, musicali, laboratoriali per ribadire che gli orti sono innanzitutto un luogo di incontro e socialità. Tante attività si sono svolte durante l'estate. Domenica 17 ottobre dalle 15,30 ci saranno tante attività divertenti e curiose: musica, racconti, giochi, esperienze fotografiche con camera minutera e lumen print... E' necessaria la prenotazione al cell.338 5641768 ed è necessario anche il Green Pass. In caso di maltempo l'iniziativa si svolgerà al chiuso. Il progetto “Terra Piante e Fantasia” è promosso da Legambiente, Il Velocipede e La Fabbrica del Sole in collaborazione con Arci Servizio Civile, ACB Social Inclusion, Arezzo che Spacca e Electra APS ed è realizzato a valere sul bando “I giovani per il volontariato 2020” del Cesvot, finanziato con il contributo di Regione Toscana-Giovanisì in accordo con il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale, con la partecipazione e il finanziamento della Fondazione Monte dei Paschi di Siena e della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.