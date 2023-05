Legambiente e l’Arno "Lo ripuliamo noi"

SAN GIOVANNI

Riprende l’attività il Circolo di Legambiente del Valdarno Superiore, intitolato alla memoria della storica ex-presidente Loredana Carminati. A oltre 10 anni dalla chiusura, avvenuta dopo la scomparsa della referente, si è ricostituito con nuovo consiglio direttivo, presieduto da Sergio Serges che sarà affiancato dalla vice Mirella Sorbello e dai consiglieri Claudia Brandani, Felix Contin, Martina Sangalli, Giorgio Valentini ed Elisa Valeri, e una nuova sede nei locali delle Acli a San Giovanni. "Abbiamo deciso di intitolare il circolo a Loredana, una persona che ha lasciato un segno indelebile nel comprensorio in termini di cultura ambientale e coscienza civica", ha spiegato Serges illustrando il lavoro dei prossimi mesi. Un percorso già tracciato che si svilupperà tra eventi di formazione sui temi della tutela dell’ambiente, coinvolgendo scuole e cittadinanza, e iniziative di raccolta dei rifiuti nell’ambito della campagna "Puliamo il mondo". E la prima uscita sarà dedicata proprio alla cura del territorio: la pulizia dell’Arno a San Giovanni in programma domani mattina, con ritrovo dei partecipanti alle 8.30 al Bar Pineta.

Non mancheranno inoltre appuntamenti di approfondimento sulle ecomafie e in particolare l’inchiesta sullo smaltimento illecito del "keu", le ceneri derivanti dai processi di essiccazione dei fanghi di depurazione del distretto conciario di Santa Croce sull’Arno, che ha interessato anche la vallata. Si svolgerà dopo l’estate la giornata informativa "Liberi dal keu" con camminata nelle aree contaminate dagli inquinanti come la Strada Provinciale 7 di Terranuova Bracciolini dove sono state trovate alte concentrazioni di cromo, arsenico, selenio e boro. Per adesioni e [email protected]