Lega: “La Regione sostenga concretamente Rondine”

Arezzo, 13 ottobre 2023 – “In un momento storico particolarmente drammatico, stante la guerra in Medioriente, riteniamo che Rondine Cittadella della Pace che ha sede ad Arezzo, assurga, se possibile, ad un ruolo ancora più significativo e rilevante" -affermano Giovanni Galli e Marco Casucci, Consiglieri regionali della Lega.

“Per tale motivo-proseguono i Consiglieri-abbiamo redatto una specifica mozione in cui chiediamo che la Regione mantenga le promesse fatte e manifesti un sostegno regolare con lo scopo di aiutare questo Centro a consolidare le sue apprezzate attività tese a favorire l’affratellamento fra i popoli.”

“Nello scorso anno-ricordano i Consiglieri-Rondine ha ricevuto, da parte del Consiglio regionale, il Gonfalone d’Argento per l’impegno profuso nella costruzione di un dialogo fra giovani provenienti da Paesi in conflitto tra di loro, alfine di favorire l’obiettivo di preservare un bene preziosissimo e purtroppo fragile come la pace.”

“E’ giunto il momento, dunque, che la Regione, con in testa il Presidente Giani, non si tiri indietro e provveda tempestivamente ad aiutare chi, con grande determinazione, è impegnato quotidianamente a formare giovani di tutto il mondo nel segno della concordia e del bene comune-concludono i rappresentanti della Lega.”