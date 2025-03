“Le vendite di oreficeria in Europa”, la presentazione della ricerca Ice in Confindustria Giordana Giordini: “La ricerca ci sarà molto utile per approfondire le dinamiche dei principali mercati europei dell’oreficeria, identificare quelli più ricettivi dove incrementare le nostre vendite e controbilanciare in tal modo i possibili contraccolpi dei dazi”