Le ultime del "Mattimonio" a Sorci. Gran finale di Tovaglia a Quadri

Ultime messe in scena per il Mattimonio. Prosegue fino a lunedì 19 agosto, nel cortile del castello di Sorci, ad Anghiari, la XXIX edizione di Tovaglia a Quadri, "cena toscana con una storia da raccontare in quattro portate". Scritta da Paolo Pennacchini e da Andrea Merendelli, che ne cura anche la regia, e interpretata dagli abitanti della Valtiberina, Tovaglia a Quadri è uno spettacolo irripetibile che registra ogni anno il tutto esaurito e una lunga lista d’attesa. Una delle caratteristiche salienti della manifestazione è la scrittura drammaturgica legata alla memoria civile della collettività, con storie locali che hanno però un respiro nazionale: dalla chiusura delle attività commerciali a causa dell’incremento dell’e-commerce alla crisi della natalità, dall’emigrazione alla svendita dell’acqua pubblica. Storie antiche e temi di potente attualità, condensati in questo evento divenuto, come afferma Gianfranco Capitta, "immancabile e imperdibile verifica dal vivo dei mutamenti di costume e di fede (innanzitutto politica), e di cultura che ogni volta scopre qui le sue contraddizioni" costringendo tutti noi a "fare i conti con diversi falsi valori, equivoci mediatici, trasformazioni strutturali ed epocali, di cui almeno una sera si può ridere" grazie all’umorismo toscano che rende accettabili le realtà tutte pienamente documentate, in un vero e proprio teatro della memoria collettiva. Quest’anno il tema attraversato è la follia, o presunta tale, come affermano gli autori: "Una donna libera, creativa, indipendente, fa ancora paura. Da sempre. Così l’uomo ha cercato nei secoli di controllarla, inibirla e in alcuni casi segregarla. In un matrimonio patriarcale o in un manicomio abissale. In questa estate 2024, al Castello di Sorci si sposeranno, con rito religioso, due giovani". Info: www.tovagliaquadri.com