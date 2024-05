Le treccine d’argento per l’outfit di Irama

Il successo del brand Emanuele Bicocchi inizia con un oggetto diventato iconico. Sono le treccine gioiello che il designer aretino ha realizzato per Irama in occasione del Festival di Sanremo 2022. Da quel momento il brand ha cominciato a essere conosciuto. "Irama, con cui siamo molto amici, mi chiese di realizzare qualcosa di particolare per lui. Lo ricordo ancora era il 26 dicembre. Nacquero le trecce". Nella seconda serata del festival i capelli del noto cantante, erano stati intrecciati in maniera semplice, ma impreziositi con dei fili d’argento del brand Bicocchi, che hanno dato un tocco hippy al look, molto amato da Irama. Il risultato fu uno stile particolare. Le micro treccine preziose di Irama furono ancora più evidenti durante la quarta serata del Festival, quella delle cover: i capelli raccolti in uno chignon e le sue treccine sul viso.