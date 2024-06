Le stragi nazifasciste. Concerti della memoria

Un concerto di commemorazione dell’80° anniversario della strage nazi-fascista del 29 giugno 1944 a San Pancrazio, Cornia e Civitella e la proiezione della collezione Shining Souls di Inna Rogatchi a cura di The Rogatchi Foundation. Appuntamento stasera alle 21,15 in piazza Don Alcide Lazzeri, a Civitella con il concerto e la proiezione e di nuovo domani 29 giugno alle 21:15 nella Chiesa di Sant’Egidio a San Pancrazio, Bucine. In programma la prima mondiale dell’opera The garden of the roses di Stanislav Rosenberg eseguita dai musicisti italiani e tedeschi della "M.A.M. Orchestra", diretti da Sebastiano De Salvo e proiezione della collezione Shining Souls. Alla memoria dell’ottantesimo anniversario della strage nazifascista che portò alla tragica perdita di 244 vite umane, si ispira il progetto culturale internazionale pensato dall’Associazione Culturale Dima di Arezzo e Förderverein Musik und Kunst am Zauberberg e.V., in Germania. Al centro di questa importante iniziativa, il Comune di Civitella e Bucine, in collaborazione con il Centro Interculturale "Don G. Torelli" gestito dall’Associazione culturale Dima e uno dei luoghi della strage, e il Museo della Memoria di Civitella in Val di Chiana, enti che preservano la Memoria di quel triste evento. Da segnalare domani 29 giugno, alle 10.15, l’inaugurazione a Civitella della mostra fotografica internazionale dal titolo “Contro l’oblio” a cura di Luigi Toscano, Artista dell’Unesco per la Pace 2021; una mostra visitabile fino al 21 luglio che fa parte di un progetto organizzato in collaborazione con il Comune gemellato di Kämpfelbach.