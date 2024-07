"Le stanze dell’opera". Le promesse in Fortezza

Giro di boa per il ricco cartellone di Estate in Fortezza alla Fortezza Medicea di Arezzo. Prossimo appuntamento quello di domani alle 21 sul palco il concerto conclusivo del progetto “Le stanze dell’opera”, una serie di masterclass di perfezionamento dedicate ai giovani musicisti e cantanti. Una serata in compagnia dei nuovi talenti del bel canto, tra romanze e arie celebri, da Mozart a Donizetti fino a Verdi, Puccini, Bellini e Leoncavallo. Undici le giovani artiste e i giovani artisti sul palco, selezionati tra i migliori allievi del percorso di specializzazione partito a marzo che ha visto avvicendarsi nel ruolo di docenti nomi del calibro di Katia Ricciarelli, Vesselina Kasarova, Giuseppe Gipali, Lucio Gallo. Un appuntamento nell’ambito dell’Estate in Fortezza 2024 che il maestro Mario Cassi (nella foto) baritono di fama internazionale e direttore artistico de “Le stanze dell’opera” – impreziosirà con la sua partecipazione speciale preannunciandolo “pieno di sorprese e fuochi d’artificio vocali”. Si esibiranno insieme a lui i tenori Joaquin Cangemi, Joan Lainez e Jacopo Urso, i soprano Rafaela Albuquerque, Donatella De Luca, Gesua Gallifoco, Elita Hoxa, Khatia Jikidze, Marianna Mappa e Stefania Paddeu e la mezzosoprano Elisabetta Ricci (biglietti su Ticka, info www.fondazioneguidodarezzo.com).

Commenta Mario Cassi: "Sarà una serata davvero emozionante. I giovani colleghi che hanno frequentato il programma di perfezionamento, già premiati con borse di studio dai nostri generosi donors si presentano al pubblico di Arezzo".