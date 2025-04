Le Stanze dell'Opera 2025: Katia Ricciarelli inaugura i corsi ad Arezzo

L’apertura dei corsi è affidata oggi alla star Katia Ricciarelli che ritorna ad Arezzo dopo il successo dell’edizione 2024 con il baritono Lucio Gallo. Poi il soprano Gaia Matteini, l’opera mentor Eleonora Pacetti e il manager di artisti lirici Maurizio Scardovi, insieme alle new entry Sumi Jo, Francisco Araiza e Sonia Ganassi, oltre a Eleonora Sepe che ritorna con un corso speciale per maestri sostituti, ripetitori e cantanti che vogliono imparare un ruolo. Al via con l’edizione 2025 de "Le stanze dell’opera", la scuola per cantanti lirici e musicisti voluta e diretta dal baritono di fama internazionale Mario Cassi e che coinvolgerà il distretto orafo aretino, realtà cardine delle eccellenze del Made in Italy che fa di Arezzo una delle capitali mondiali del settore dell’oro. Previsto per il 7 aprile un momento di restituzione con gli studenti della masterclass aperto al pubblico con Katia Ricciarelli e Mario Cassi. L’edizione inaugurale si è rivelata un grande successo, con tutti gli allievi partecipanti che hanno rapidamente trovato spazio nel mondo professionale, distinguendosi nelle stagioni e nelle produzioni operistiche e ottenendo numerosi riconoscimenti: tra questi, da segnalare il tenore italo-argentino Joaquin Cangemi, che, dopo aver debuttato con le Stanze dell’Opera nell’allestimento interamente aretino di "Gianni Schicchi" nel ruolo di Gherardo, ha conquistato il prestigioso primo premio alla 79ª edizione del Concorso Internazionale di Canto del Teatro Lirico di Spoleto. Per l’anno 2025 "Le Stanze dell’Opera" ricomincia con un’offerta formativa arricchita da nuove masterclass e docenti di alto livello, rinnovando l’impegno a rendere accessibile il mondo dell’Opera a nuovi talenti attraverso un percorso di studio che unisce tradizione e innovazione e che culminerà con la messa in scena del "Rigoletto" di Giuseppe Verdi, che non sarà l’unico autore o titolo su cui lavoreranno i partecipanti. A guidare il progetto è Fondazione Guido d’Arezzo i e diretto da Lorenzo Cinatti a cui dal 2018 è affidata dal Comune di Arezzo la gestione delle attività e dei presidi culturali sul territorio – che, nell’ambito delle molte azioni volte allo sviluppo e alla promozione della cultura sul territorio, conferma il suo impegno per la diffusione della cultura musicale, oltre che per formare e preparare nuovi talenti al lavoro di artista. Da segnalare la messa a disposizione, per gli allievi, di borse di studio che partiranno da una base di 250€ e che consisteranno o in credito per frequentare un’altra masterclass oppure in supporto all’avvio della carriera dell’artista. Sarà compito della Fondazione Guido d’Arezzo, su segnalazione dei docenti o degli eventuali ospiti presenti alla giornata conclusiva della masterclass, oltre al Direttore Artistico, assegnare l’importo agli allievi considerati meritevoli o che abbiano dimostrato una crescita durante gli incontri, secondo i criteri dunque di merito, talento e impegno (le lezioni si terranno presso la Casa della Musica di Arezzo, situata nello storico Palazzo della Fraternita dei Laici in via Giorgio Vasari 6). Sarà Katia Ricciarelli a inaugurare la serie di masterclass: da oggi al 7 aprile Ricciarelli guiderà un corso di interpretazione e tecnica vocale personalizzata. A seguire il baritono Lucio Gallo sarà protagonista dal 9 al 12 aprile di una classe magistrale sull’interpretazione operistica e la preparazione dei ruoli dell’opera "Rigoletto".

Angela Baldi