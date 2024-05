"Le Sfide di Marte" con Paolo Ferri questa sera al teatro Petrarca

Con la conferenza-spettacolo di Paolo Ferri, dal suo testo "Le Sfide di Marte" in programma stasera alle 21 al teatro Petrarca di Arezzo, si apre il gran finale di Arezzo Science Lab. Paolo Ferri è un fisico teorico che ha lavorato per quasi quarant’anni all’Agenzia Spaziale Europea, dirigendo operazioni di missioni interplanetarie come Rosetta, Venus Express, Mars Express, ExoMars, BepiColombo. E’ stato capo del dipartimento di operazioni spaziali, responsabile delle operazioni di tutte le missioni spaziali robotiche dell’ESA. È membro dell’Accademia Internazionale di Astronautica, Fellow della Royal Aeronautical Society, È stato il primo italiano a essere introdotto nella Hall of Fame della International Astronautical Federation e nel 2020 ha ricevuto dal presidente Mattarella l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana Ha scritto libri divulgativi sulle imprese spaziali, tra cui il più recente Le sfide di Marte (Raffaello Cortina). Il libro ripercorre la storia delle missioni marziane, spiegando perché Marte, pur essendo un pianeta relativamente vicino e simile alla Terra, rappresenti un obiettivo così ostico, al punto da far fallire la metà delle missioni che lo hanno affrontato. Tutto è raccontato dal punto di vista dell’autore, che ha vissuto in prima persona le missioni europee verso Marte. Non mancano dunque gli aneddoti privati, attraverso i quali il lettore rivive le emozioni, i successi e i fallimenti sperimentati da Ferri e dai suoi collaboratori nelle sale controllo sulla Terra. Il libro si chiude con uno sguardo al futuro, alle missioni verso Marte già pianificate per i prossimi anni, e al sogno di inviare un giorno, magari entro pochi decenni, i primi esseri umani sulla superficie del Pianeta rosso. Arezzo Science Lab è un Festival a cura dell’Associazione Lab di Gabriele e Lorenzo Grazi, in collaborazione con la Libreria La Feltrinelli point Arezzo. Per informazioni e prenotazioni: [email protected] o whatsapp 3479251722